Ленобласти – свой гастрономический гид

В путеводитель войдут рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания Ленинградской области. Для участия в проекте региональным рестораторам и производителям необходимо заполнить заявку по ссылке.

Проект направлен на продвижение гастрономического туризма региона, производителей продуктов питания и местных рестораторов и реализуется при финансовой поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

«В Ленинградской области уделяется большое внимание развитию внутреннего туризма, одним из направлений которого является гастрономический туризм. Гастрономические бренды региона представляют целый калейдоскоп самых разнообразных угощений: ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мёд и многое другое. Изюминки ленинградского меню — судак по-ижорски, суворовская похлёбка, вепсские калитки», — отметила председатель комитет по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Развитие гастротуризма и поддержка местных гастрономических брендов – одни из задач, на решение которой направлен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», созданная по инициативе президента России.