Молодые парламентарии встретились в поселке Беседа

В своем приветственном слове депутат областного Законодательного собрания Марина Левченко отметила, что Молодежный парламент - это большая школа для депутатов всех уровней, а также хороший трамплин для молодежи. Продуктивной работы пожелал присутствующим депутат Павел Коржавых.

Небольшой экскурс в историю Волосовского района провел его глава Сергей Фролов. Присутствующие узнали, что около 80% населения района, насчитывающего 52 тысячи человек, проживают в сельской местности. Районный центр является самым компактным в области, здесь живет порядка 12 тысяч человек.

Первым пунктом повестки стало избрание нового заместителя председателя Молодежного парламента взамен Галины Никифоровой, выбывшей по достижению 35 лет, им стала Алина Коняева. Она продолжила выступления докладом о законодательной деятельности молодежного парламента. Алина Коняева предложила рассмотреть возможность наделения Молодежного парламента региона правом законодательной инициативы.

- Ленинградская область является лидером по многим направлениям реализации молодежной политики, и я считаю, что предоставление такой возможности молоым парламентариям будет также актуально, - подчеркнула она. - На данный момент в Российской Федерации уже 14 регионов дали такое право своим молодежным парламентам.

Также Алина Коняева рассказала об итогах своей деятельности как представителя Ленобласти в Палате молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания РФ за 2022 год.

О грантах для начинающих предпринимателей и социального бизнеса в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" доложил Серафим Копейкин. Глава администрации Волосовского района Юрий Васечкин поделился результатами работы, которые были достигнуты благодаря грамотной поддержке инициатив местной молодежи. Планами на текущий год и итогами первых месяцев работы образованного в сентябре 2022-го года Молодежного парламента при Законодательном собрании Санкт-Петербурга поделился Никита Кванталиани. Так, молодые депутаты почти за год своей деятельности подготовили 15 законотворческих инициатив.

Особое место в обсуждении заняла тема, которую подняла начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями аппарата Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Толстова. Она напомнила молодым депутатам о важности работы со школьниками в рамках уроков парламентаризма.

- Говоря с молодежью на одном языке, вы можете зародить у ребят интерес к политической жизни страны, - подчеркнула она и призвала не пренебрегать данной деятельностью.

Узнали собравшиеся и о планах на предстоящий XVIII Слет Молодежного актива региона. Его тематика будет созвучна с темой нынешнего года в Российской Федерации - Педагога и наставника. И впервые на слете будут присутствовать коллеги из соседнего региона - молодежный парламент Санкт-Петербурга.

Закончив с рабочей частью, гости Волосовского района отправились на экскурсию по Беседскому сельскохозяйственному техникуму. Здесь обучается около 600 студентов, которых готовят по семи специальностям: ветеринария, кинология, зоотехния, агрономия, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения, строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения. Рядом с техникумом расположено общежитие, которое заполнено под завязку, ведь учатся здесь молодые люди и девушки не только из Волосовского и других районов Ленинградской области. На базе техникума с сентября прошлого года действует Центр опережающей подготовки, где по коротким программам обучают и переобучают профессиональные кадры.

Молодые депутаты попробовали на себе возможности очков виртуальной реальности, поработали в современной высокотехнологичной студии, в которой можно без видеооператора и режиссера смастерить профессиональный ролик, посетили лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, где студенты учатся проверять качество молока, овощей, яиц, а также оперировать животных.

Завершающим пунктом насыщенного дня стало посещение зоофермы «Приют Белоснежки», где их встретило множество удивительных животных и птиц: северные олени, верблюды, яки, страусы, павлины, волк и даже медведи. И это далеко не весь перечень жителей этого уникального места.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области