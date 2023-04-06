Областные школьники изучают «квантовые города»

Ребята смогут узнать, как применяются квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры в повседневной жизни. Особое внимание будет посвящено новым специальностям в области квантовых технологий, ключевым вузам и возможностям подготовки.

С помощью тренажера учащимся предстоит решить серию заданий по работе с квантовыми симуляторами, использованию квантовых сенсоров для адресной доставки лекарств и передаче квантового криптографического ключа.

Приступить к уроку можно на сайте урокцифры.рф в любое время. Материалы подготовлены госкорпорацией «Росатом» и адаптированы для школьников от 1 до 11 классов.

7 апреля 18 школ Ленинградской области примут участие в федеральном открытом уроке от Росатома по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь». Трансляция будет доступна по ссылке. Региональный открытый урок комитет цифрового развития Ленобласти и Росатом проведут в конце апреля.

Проект «Урок цифры» ежегодно проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина.