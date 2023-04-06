Полис ОМС на Госуслугах получили более 40 млн человек

Как оформить

Оформить полис ОМС можно себе или ребёнку, сделать это легко. Если у вас есть подтверждённая учетная запись на Госуслугах и вы согласились на получение данных из Фонда обязательного медицинского страхования, полис загрузится автоматически. Нужно только дождаться проверки данных в ФОМС. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный документ.

Как пользоваться

При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе автоматически подтягиваются из личного кабинета. Если полис попросят в регистратуре, можно показать электронный документ на экране телефона.

Кроме оформления электронного полиса на Госуслугах доступны и другие сервисы ОМС:

- Смена страховой компании

- Смена региона страхования

- Приостановка действия полиса

- Возобновление действия полиса