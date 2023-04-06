Пушкинский маршрут потребкооперации

Развитие общепита в контексте туризма

Потребительская кооперация в Ленинградской области продолжает развиваться и предлагает новые интересные проекты, в которых применение принципов кооперации может способствовать развитию регионального и межрегионального туристического потенциала.

Проект «Пушкинская дорога» открывает большие возможности для всех, кто задействован в отрасли туризма – от музеев и экскурсионных фирм до кафе, ресторанов и производителей эксклюзивной сувенирной продукции.

«Пушкинской дорогой» по Гатчинскому району проехали руководители потребкооперации Ленобласти и экскурсионно-туристических агентств, которые в том числе занимаются сельским туризмом, представители комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, специалисты по продвижению и информационному сопровождению проектов и журналисты.

Гости посетили «Домик няни А.С.Пушкина» в деревне Кобрино и музей «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра - первый музей в России, посвященный литературному герою. Он расположен в здании почтовой станции, где 13 раз останавливался сам Пушкин. Здесь рассказывают о героях повести «Станционный смотритель», про быт того времени, о непростой государевой службе мелких чиновников, мечтах и надеждах.

В рамках пресс-тура состоялось знакомство с лучшими местами общественного питания, местной сувенирной продукцией, а затем обсуждение проекта «Пушкинская дорога», развитие потребкооперации в контексте туризма.

В настоящее время внутренний туризм обрел государственную поддержку через программы правительства Ленинградской области, идет восстановление объектов культурного наследия, открываются новые экспозиции музеев. Потребительская кооперация Ленобласти не просто следует за этими изменениями, она идет на опережение, создавая инфраструктуру для туризма, формируя культуру торговли и общественного питания на местах. Для самих туристов, безусловно, все это только на пользу.

- Мы впервые встречаемся с турфирмами. Это начало нашей работы по привлечению туристов. Дальше хотим продолжить эту практику и в других районах Ленобласти. Потребительская кооперация существует почти в каждом муниципальном районе, и почти везде есть наши предприятия питания, - отметил председатель Совета Леноблпотребсоюза Юрий Птушкин.

Пушкинской дорогой ленинградской кооперации

Если отправиться в путешествие по Пушкинским местам Гатчинского района из Санкт-Петербурга, минуя Красное Село, первым будет поселок Тайцы. В середине XVIII столетия Тайцы, Кобрино и Суйда стали принадлежать «арапу Петра Великого» - Абраму Петровичу Ганнибалу, прадеду Пушкина по отцовской линии. В Кобрино жила няня Пушкина Арина Родионовна.

В 1770-е годы земли в Тайцах у Ганнибала приобрел горнопромышленник Александр Григорьевич Демидов. Он выстроил роскошную усадьбу по проекту архитектора Ивана Старова.

Сейчас в Суйде – музей Ганнибала, в Кобрино – музей «Домик няни А.С. Пушкина». В Тайцах восстанавливается усадьба Демидова, а в усадебном парке уже кипит культурная жизнь, проводятся массовые мероприятия, куда туристы активно следуют через поселок.

Около четырех лет назад это можно было только спрогнозировать, что и сделал председатель Совета Гатчинского райпо Михаил Заславский. Объезжая по плану магазины, Михаил Ефимович увидел в центре поселка, около церкви Святителя Алексия 1915 года постройки, заброшенное здание. Приступили к его восстановлению. Когда будущее кафе «У Демидова» было готово на 80 процентов, в день завоза оборудования, случился пожар. Пришлось открытие кафе отложить еще на год.

Такая вот история у кафе, ставшего, по оценкам турфирм и местных жителей, лучшим местом общественного питания в округе примерно на 30 километров. Здесь уже появились постоянные клиенты, приезжает много туристических групп и все чаще проводятся крупные мероприятия. Теперь в Тайцах можно перекусить, познакомиться с регионом, культурой и приобрести сувениры.

На кухне «У Демидова» руководит процессом старший повар Елена Окладникова.

- Не люблю, когда называют шеф-поваром, есть русское слово - старший, я же гвардии старший прапорщик, - рассказывает Елена Ивановна. - Много лет отдала службе в офицерской столовой, служила с мужем (он обеспечивал противовоздушную оборону страны). Живу рядом, в военном городке. Условия труда - великолепные: новые плиты, духовой шкаф, миксеры, мойка. Продукты закупаем самые свежие. С большим удовольствием экспериментирую: вот в борщ фасоль добавила, получилось прекрасно. Можно даже назвать «Борщ по-демидовски».

- Надо идти вперед: собираемся проводить мастер-классы для детей и взрослых, семейные вечера. Место будет развиваться, - уверена управляющая Мария Уварова.

От Арины Родионовны к Самсону Вырину

С другой стороны Гатчинского района, на Киевском шоссе, стоит трактир «У Самсона Вырина» - это уже, как говорится, «намоленное» место Гатчинского райпо. Его тоже открыли «на опережение», когда расположенный рядом еще один пушкинский объект - «Дом станционного смотрителя» существовал в формате самодеятельного музея. Расчет был на транзитных пассажиров, и он оправдался. Вкусная кухня, фирменный хлеб из печи, большой зал, парковка. «У Самсона Вырина» - место с большой биографией, здесь обедали многие известные люди, политики, деятели культуры.

Сейчас у трактира новый виток развития: после реконструкции открылся музей «Дом станционного смотрителя». В выходные дни экскурсионные автобусы приезжают десятками. Так как парковка - около трактира, все туристы идут в него, чтобы отдохнуть и поесть вкусной здоровой пищи. В трактире «У Самсона Вырина» их ждут как самых дорогих гостей.

Туристы имеют возможность не только посетить культурные объекты, которые работают в том числе по Пушкинской карте, но и приобрести сувениры местных производителей – например, чудесные валенки и жилеты из натуральной шерсти производства Гатчинского промкомбината, которым Оганес Гадаян руководит более 50 лет. Все – на благо культуры, кооперации и жителей.

- Развитие общепита в контексте туризма – очень перспективно, - уверен Юрий Птушкин. - Мы намерены развивать это направление и дальше, приглашая гостей нашего края в кафе, рестораны, столовые. Гатчинский район является образцом такой работы. Посещая местные музеи и достопримечательности, туристы могут совмещать культурную и гастрономическую программы.

Татьяна Можаева