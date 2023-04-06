Транспорт Ленобласти готовится к дачному сезону

Для пригородных поездов переход на летний график начинается с последнего воскресенья мая. С предпоследней пятницы апреля до ввода летнего графика действует промежуточный график. Для пригородных поездов «Ласточка» в 2023 году летний график начинается с 29 апреля и заканчивается 29 октября.

С 21 апреля 2023 года в промежуточном графике назначается дополнительно 22,5 пары поездов «Стандарт», а 2 пары поездов «Стандарт» увеличивают периодичность курсирования по выходным дням. В летнем графике назначается 43,5 пары поездов, а также увеличивают периодичность курсирования 10 пар.

С 30 апреля 2023 года начинается работа 3 сезонных смежных межрегиональных автобусных маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров по заказу Комитета: № 468 «СМ «Восход» - ст. метро «Улица Дыбенко»; № 515 «Садоводство «Сады» - ст. метро «Ломоносовская»; - 596К «д. Кобона - ст. метро «Улица Дыбенко».

Также в связи с началом дачного сезона с 1 мая 2023 года вносятся изменения в организацию работы межмуниципальных маршрутов с регулируемым тарифом №№ 9 и 20, работающих по заказу Комитета Ленобласти по транспорту.

«Переход на промежуточный и летний графики позволит пассажирам своевременно и без препятствий добираться до садоводств и многих населённых пунктов Ленинградской области. Некоторые маршруты уже перешли на летний график, изменилось расписание, выделяются дополнительные подвижные составы. Комитет Ленинградской области по транспорту следит за изменениями и контролирует пассажиропоток на направлениях», - прокомментировал председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.