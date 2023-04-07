«Собирает гостей обелиск у дороги»

В 1981 году, 2 апреля, в районе поселка Сиверский проходили учебные полеты. На идущем на посадку истребителе-бомбардировщике произошло возгорание силовой установки. Летчик Владимир Петрович Нестеров предотвратил падение самолета на деревню Куровицы, уведя падающую машину в сторону от неё. Самолет находился уже на небольшой высоте, и в итоге катапультироваться майор В.П. Нестеров не успел. Самолет упал на шоссе Гатчина-Сиверский, неподалеку от деревенского кладбища. Пилот погиб.

На месте падения самолета и гибели пилота установлен памятный знак – гранитный валун с табличкой, рассказывающей о подвиге военного летчика. Позже рядом с мемориалом установили поклонный крест. Посмертно за мужество и отвагу майор Нестеров был награждён орденом Красной Звезды.

В воскресный день, 2 апреля, у памятника герою прошел траурный митинг, участие в котором приняли почетные гости, представители администрации, молодежь, школьники.

Глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев отметил, что имя Владимира Петровича Нестерова навечно вписано в книгу памяти Сиверского городского поселения. В 2022 году одна из сиверских улиц стала носить имя майора Нестерова.

Сослуживцы погибшего героя - полковник авиации, старший командир 67-ого истребительно-бомбардировочного авиационного полка В.Н. Андрианов, инженер 1-й авиационной эскадрильи, майор И.А. Овсеенко, начальник химической службы авиационного звена, майор В.В. Федорчук вспоминали друга с особенной теплотой и любовью, говорили о мужестве и отваге профессии военного летчика, которая остается уделом людей сильных, мужественных и готовых к подвигу, призывали молодежь получать военные специальности и быть готовыми защищать свою Родину.

От лица семьи поблагодарил соотечественников за сохранение памяти о подвиге, совершенном отцом, его сын - Вадим Владимирович Нестеров, который стал гражданским летчиком.

- Порой кажется, что этот день далеко за горизонтом по отношению к сегодняшним событиям, но для моих родных и близких людей этот день по-прежнему рядом, - сказал Вадим Владимирович. - Он был хорошим отцом, заботливым мужем и классным летчиком. Поэтому не удивительно, что принял такое решение – пожертвовать. И когда начался последний отчет и зазвучала команда «Прыгай…прыгай!» - она уже ничего не значила, потому что летчик принял свое решение... Нам остается помнить, воспитывать детей и внуков, чтобы они знали и чтили своих предков. Владимир Петрович сдал свой пост 2 апреля 1981 года, но только физически, а ментально - он в строю и защищает российское небо.

Участники митинга возложили к мемориальному камню живые цветы. В исполнении Ларисы Киселевой прозвучало стихотворение о небе и мужественном и отважном человеке.

Обелиск у дороги

Я стреножу весны мимолётное время,

Отмечая, как утром туманный апрель

Окунается солнцем в речную купель

И целует полей почерневшее темя.

И желанию эхом растягивать слоги

В одиночестве снова отдаться б могла…

Сердце бьется набатом - второго числа

Собирает гостей обелиск у дороги.

Не сотрётся из памяти: на самолёте

Летчик-ас, покоряя просторы небес,

Героически принял решение здесь -

Жизнь его в этот миг оборвётся на взлёте.

В этот день в чистом небе, а не на бумаге,

Разошлись над землёй жуткий термин «помпаж»

И лучами обласканный сельский пейзаж

Благородством души в беспримерной отваге.

Девятнадцать секунд – это много иль мало,

Чтоб осознанно напрочь забыв о себе,

Возле Куровиц точку поставить в судьбе,

Чтоб заря над спасённой деревней вставала?!

По информации Сиверского ККЦ «Юбилейный»