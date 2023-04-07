В Пудомягах построят ДК
Проект сельского Дома культуры в деревне Пудомяги получил положительное заключение государственной экспертизы.
Рубрики: Городская среда
Современный внешний облик здания, входная зона для проведения мероприятий, внутренний двор с зоной отдыха - так будет выглядеть будущий центр досуга для жителей, рассказали в Комитет по строительству Ленинградской области.
Сельские дома культуры XXI века отличаются многофункциональностью. Проектом предусмотрены зрительный зал на 150 мест, ИЗОстудия, зал хореографии, студия звукозаписи, хоровой класс и спортивный зал.
Творчество для жителей Пудомягского поселения станет доступнее и разнообразнее.
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