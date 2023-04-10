Госпошлина в МФЦ – в один клик

Новая система оплаты предлагается во всех МФЦ Ленинградской области – филиалах, отделах, удаленных рабочих местах и бизнес-офисах. Специалист МФЦ выдает квитанцию с нанесенным QR-кодом, после чего заявитель сканирует его с помощью мобильного приложения «Госуслуги» и вносит данные своей банковской карты. Оплату можно произвести непосредственно во время оформления документов. Новый сервис очень удобен в использовании и значительно экономит время заявителей.

Помимо оплаты по QR-коду, заявителям также доступен другой способ приема платежей в МФЦ - через банковский терминал. Также госпошлину можно оплатить на портале «Госуслуги» или непосредственно в кредитной организации, предварительно получив платежные реквизиты в МФЦ.