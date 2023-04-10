МЧС приглашает школьников Ленобласти проверить знания по безопасности

Онлайн-викторина «Моя безопасность» адаптирована под возраст учеников разных классов и включает в себя 3 группы: для школьников с 1 по 4 класс, с 5 по 9 класс и с 10 по 11 класс. Ребенку предстоит ответить на 10 вопросов из области пожарной безопасности, безопасности на воде и гражданской обороны. Принять участие может любой желающий на сайте МЧС.

По завершении онлайн-викторины будут определены учебные заведения, где дети наиболее подготовлены с точки зрения безопасности.