МЧС приглашает школьников Ленобласти проверить знания по безопасности
В Год Команды Знаний и в преддверии дня пожарной охраны России с 1 по 20 апреля для школьников Ленинградской области проходит онлайн-викторина «Моя безопасность».
Рубрики: Общество
Онлайн-викторина «Моя безопасность» адаптирована под возраст учеников разных классов и включает в себя 3 группы: для школьников с 1 по 4 класс, с 5 по 9 класс и с 10 по 11 класс. Ребенку предстоит ответить на 10 вопросов из области пожарной безопасности, безопасности на воде и гражданской обороны. Принять участие может любой желающий на сайте МЧС.
По завершении онлайн-викторины будут определены учебные заведения, где дети наиболее подготовлены с точки зрения безопасности.
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