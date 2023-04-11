Повестки вручат по-новому: Госдума приняла закон о реформе воинского учета

Новые меры помогут бороться с ошибками военкоматов, а также сведут на минимум контакты с ними. Гражданам не придется искать военный комиссариат по месту жительства. Согласно закону, для организации воинского учета будет использован защищенный государственный информационный ресурс. На его базе в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учета - в нем, в частности, будут сведения о явке или неявке гражданина в военкомат, гласит документ. Такая цифровизация позволит минимизировать количество вызовов в военкомат по поводу уточнения данных воинского учета. Такие меры решили принять, так как ранее были выявлены острые проблемы в сфере воинского учета, разъяснил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Например, повестки присылали не подлежавшим мобилизации. Это происходило в связи с отсутствием единых баз данных со сведениями о гражданине, составе семьи (в том числе о многодетных), о состоянии здоровья и годности к службе, о наличии брони и отсрочек, о месте реального проживания.

Нормы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных в России. Нынешний весенний призыв он не затронет, отметил Картаполов. Повестки смогут дублировать в электронном виде - через личный кабинет в "Госуслугах". Сразу после размещения в личном кабинете они будут считаться врученными, сказал глава профильного комитета. При этом традиционные способы оповещения с помощью бумажных повесток и через работодателя сохранятся. "Единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки, - заявил глава комитета. - Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, останутся, и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой". Как объяснили в Госдуме, люди не всегда проживают по месту своей регистрации, иногда по объективным причинам уведомления до них просто не доходят, в связи с этим и вводится такое дублирование.

Вводится еще один способ - повестки также смогут направлять в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу. Они, согласно новому закону, считаются врученными под расписку в день доставки - при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке письма гражданину.

А те, кто умышленно уклоняются от военной службы, не исполняют свою конституционную обязанность, будут нести ответственность, которая будет дополнена для повышения эффективности обновленной системы воинского учета. После получения повестки военнообязанным запрещается выезд из России - вплоть до явки в военкомат. "Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат", - говорил Картаполов. При этом если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться права управления транспортным средством. Ему могут запретить совершение сделок с недвижимостью, регистрировать индивидуальные предприятия и становиться самозанятым, брать кредиты и займы. Такие меры можно будет обжаловать дистанционно в течение пяти дней. При этом регионы смогут устанавливать и свои ограничения - например, приостанавливать льготы, прочие меры поддержки. Все это будет вводиться временно - до явки гражданина. Дело в том, что служба в рядах Вооруженных сил - священный долг, и граждане, кто его исполняет, не должны находиться в равных условиях с теми, кто уклоняется, уверен Картаполов.

Отметим также, что комиссариаты смогут ставить граждан на воинский учет без их личной явки в военкоматы. Делать это будут "на основании сведений о гражданах" из государственных информационных систем. При этом сведения о гражданах, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на нем, будут направляться в военкоматы в течение трех рабочих дней, в том числе для этого будет использоваться портал Госуслуг. Обязанность по отправке таких сведений закрепляется за руководителями и другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами организаций.

Кроме того, предоставлять сведения об обязанных состоять на воинском учете в единый реестр теперь будут обязаны органы внутренних дел, Федеральная налоговая служба, федеральные суды, ЦИК, вузы и научные организации, Минпросвещения (после сбора сведений из школ и профессиональных образовательных организаций об обучающихся). Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу работники организаций обязаны будут оповещать граждан о повестках, в том числе, если им придет повестка в электронной форме.

Законопроект никак не связан с мобилизацией, он призван привести систему воинского учета в соответствие с требованиями времени, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Воинский учет - это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И эта система должна идти в ногу с требованиями времени", - пояснил представитель Кремля.

"Воинский учет в России должен быть цифровым, вряд ли этому станет противиться хоть кто-то из тех, кто считает себя патриотом страны, - подчеркнул в комментарии "РГ" первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. - Прошедшая осенью прошлого года частичная мобилизация показала, насколько несовершенными инструментами вынуждены пользоваться наши военкоматы, во многих из них, как в позапрошлом веке, документация велась исключительно на бумажных носителях". Так, возникла путаница в военных специальностях, брони и отсрочках. Таким образом, принятие такого закона необходимо не только в контексте спецоперации, которую ведет Россия - "наведение порядка с воинской службой крайне важно для обеспечения суверенитета страны", заявил Журавлев. Он добавил, что речь также об исключении коррупционной составляющей - этому способствует тот факт, что для организации воинского учета теперь будет использоваться соответствующим образом защищенный государственный информационный ресурс.

Депутат ГД Роза Чемерис отметила, что цифровизация - это хороший тренд. По ее словам, граждане уже привыкли к штрафам в режиме онлайн, и это для них удобно, а военкоматы до сих пор присылали повестки по старинке. "Будет больше четкости и понятности, - сказала она. - Закон принимается в первую очередь для того, чтобы те, кто не подлежит призыву на военную службу, не получали повестки. Таким образом, мы освобождаем граждан и их семьи от лишнего стресса".

Татьяна Замахина

«Российская газета» https://rg.ru/2023/04/11/povestki-vruchat-po-novomu-gosduma-priniala-zakon-o-reforme-voinskogo-ucheta.html

Фото из архива "Гатчинской правды"