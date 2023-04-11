В Ленобласти стартует выдача направлений в детский сад

В детских садах родителей ждут для оформления зачисления в течение 14 календарных дней после получения направления. В случае, если место в выбранном детском саду отсутствует, будет предложен альтернативный вариант. Заявители должны рассмотреть его также в течение двух недель.

Направления выдаются в соответствии с датой подачи заявления, годом поступления, возрастной категорией ребенка, заявленными льготами.

Подать заявления родители могут на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru и в МФЦ. Родители могут подать заявление одновременно в три детских сада.

Всего в Ленинградской области работает 330 детских садов, комплектование на новый учебный год начнется с 15 апреля.