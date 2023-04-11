Все субботники Ленобласти — на интерактивной карте

Пока в Ленинградской области в месячник субботников запланировано провести 2 273 субботника. Это 729 мемориалов и 1544 экологических точек (набережные, парки, общественные территории). Все они размещены на интерактивной карте по ссылке https://lenobl.ru/ru/subbotnik47/ .

Любой житель Ленобласти сможет запланировать здесь проведение своего субботника и рассказать о нем.

«На интерактивной карте размещена информация о субботниках сотрудников администрации Ленобласти, подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, инициативных жителей. Приглашаем ленинградцев присоединиться к акции, потому что субботники – это не только про уборку, высадку деревьев и цветов, а про ощущение товарищеского плеча, про уважение к соседу и любовь к своей земле. А когда убираем памятники и мемориалы — мы отдаем дань памяти павшим в Великой Отечественной войне, всем защитникам Родины», — прокомментировал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

Благодаря карте значительно упростится процесс организации субботников. По числу записавшихся жителей можно будет подготовить необходимый инвентарь: количество граблей, кисточек, краски, пакетов и многого другого. Вывоз собранного мусора организует комитет по обращению с отходами. Получить консультацию по организации конкретного субботника можно по телефону местной администрации.

Накануне субботников коммунальные службы вышли на весеннюю уборку городских улиц, чтобы привести города и поселки в порядок. Влажную уборку проводят с применением специальных моющих средств. Рабочие отмывают дорожные знаки и светофоры, уличные столбы освещения. Затем помоют уличную мебель, ограждения. Также на работу вышли уличные пылесосы. С тротуаров и дорог убирают накопившийся за зиму мусор.