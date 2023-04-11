Железнодорожники напомнили жителям Ленинградской области о правилах транспортной безопасности

Взрослым железнодорожники напомнили о простых правилах личной безопасности на платформах, переездах и пешеходных переходах. Кроме того, объяснили, как правильно вести себя детям вблизи железнодорожных путей и при их переходе. При общении с подростками отдельно остановились на последствиях опасного увлечения зацепингом. Водителям вручили памятки о правилах проезда автотранспортных средств через железнодорожные переезды.

О важности быть бдительными и строго соблюдать требования сигналов и дорожных знаков на подходах к железнодорожным переездам в рамках проведённого рейда участникам дорожного движения рассказал главный инженер Санкт-Петербург-Витебской дистанции пути ОЖД Олег Третьяков: «Напоминаем о персональной ответственности каждого участника дорожного движения, особенно человека, управляющего транспортным средством. Призываем водителей и пешеходов быть предельно внимательными на территории железной дороги, не отвлекаться на электронные гаджеты и проявлять максимальную бдительность. Берегите свою жизнь и жизни окружающих!».

Железнодорожники Октябрьской магистрали регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на формирование культуры безопасного поведения у пешеходов и водителей транспортных средств. Как показывает статистика ДТП, пристальное внимание всех участников дорожного движения требуется именно в местах повышенной опасности – на железнодорожных переездах и пешеходных переходах через пути.

С начала 2023 года на железнодорожных переездах в границах Санкт-Петербург-Витебского региона ОЖД произошло три дорожно-транспортных происшествия. Это два участка в Ленинградской области (на перегонах Луга – Батецкая и Сиверская – Строганово) и один – в Санкт-Петербурге (участок Автово – Предпортовая). Все происшествия произошли по причине нарушения ПДД водителями автотранспортных средств, пересекавших железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора при исправно действующей звуковой сигнализации перед приближающимся поездом.





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