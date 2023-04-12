Детские лагеря Ленобласти готовятся к летним сменам

Продажи путевок уже стартовали. Для детей региона доступны лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием, а также палаточного типа и стационарные. С полным перечнем лагерей можно ознакомиться на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (https://edu.lenobl.ru).

Уже сейчас сотрудники организаций отдыха планируют тематические смены спортивной, естественнонаучной, художественной, технической и патриотической направленностей. Будут организованы профильные смены ЮНАРМИИ, «Движения первых», Содружества Орлят России, а также финансовой грамотности и психолого-педагогической направленности. Кроме того, Ленинградская область в восьмой раз станет главной площадкой проекта «Киноканикулы».

Работающие родители детей, проживающих на территории Ленобласти, могут получить частичную компенсацию стоимости путевки, которая составляет 70% от расчетной стоимости путевки. Полную компенсацию от расчетной стоимости путевки в размере 24 570 рублей могут получить приемные родители, опекуны, попечители и участники специальной военной операции.

Алгоритм получения компенсации размещен здесь.

По всем дополнительным вопросам можно обратиться на горячую линию комитета по телефону 8-800-500-70-90