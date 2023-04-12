Ленобласть примет первенство России по тайскому боксу
Масштабное спортивное событие готовится принять Выборг. Поединки пройдут в течение четырех дней: с 25 по 29 апреля.
Рубрики: Спорт
Участие в соревнованиях подтвердили команды из 49 регионов России, всего ― около 600 спортсменов. В составе сборной команды Ленинградской области выступят 14 человек. В том числе, сильнейшие региональные атлеты Евгений Девяткин и Александр Костенич из Гатчинского района.
За награды первенства страны поборются спортсмены двух возрастных категорий ― юноши и девушки 12-13 лет, мальчики и девочки 10-11 лет.
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