Ленобласть примет первенство России по тайскому боксу

Участие в соревнованиях подтвердили команды из 49 регионов России, всего ― около 600 спортсменов. В составе сборной команды Ленинградской области выступят 14 человек. В том числе, сильнейшие региональные атлеты Евгений Девяткин и Александр Костенич из Гатчинского района.

За награды первенства страны поборются спортсмены двух возрастных категорий ― юноши и девушки 12-13 лет, мальчики и девочки 10-11 лет.