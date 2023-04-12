Ленобласть вступает в противопожарный сезон
Наступившая теплая погода прибавила работы пожарным Ленобласти: только за последние три дня подразделения единого территориально пожарно-спасательного гарнизона выезжали на пал травы 58 раз.
В преддверии летнего сезона пожарные начали профилактическую работу, идут осмотры дежурными караулами населенных пунктов в зоне ответственности пожарных частей, регулярные учения и тренировки.
Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин сегодня посетил Рощинскую пожарно-химическую станцию и Выборгский региональный отряд пожарной охраны, где проверил ход подготовки к пожароопасному сезону. По словам вице- губернатора вся техника находится в хорошем состоянии и полностью готова к тушению природных пожаров.
Также обсуждались вопросы о наиболее перспективных образцах техники, которые лучше применять при тушении очагов возгораний в лесных массивах и организация взаимодействия между лесничествами и ГКУ «Леноблпожспас» по тушению ландшафтных пожаров.
Как отметил Михаил Ильин, чтобы «горячий» сезон прошел без происшествий, для обеспечения безопасности людей и сохранения природных богатств необходимо запланировать и реализовать дополнительный комплекс противопожарных мероприятий, а жителям и гостям региона нужно помнить о соблюдении правил поведения в лесу.
Памятка
Отправляясь в лес, не забывайте о правилах посещения, a также о пожарной безопасности.
• В случае пожара ― незамедлительно звоните по телефонам 01,112,101. Четко сообщите, что горит, адрес, свою фамилию.
• Напомните детям об опасности игр с огнём и об их последствиях.
• Не бросайте в лесу промасленные вещи, предметы.
• Не используйте на охоте ружейные пыжи из легковоспламеняющихся материалов.
• Не бросайте на землю окурки и сигареты.
• Не оставляйте в лесу стекла, банки, бутылки.
• Не оставляйте брошенные на улице бутылки и битые стекла. На солнце они могут послужить линзой и спровоцировать пожар.
• Размещение емкостей для приготовления пищи (мангалов, жаровен) допустимо на расстоянии не менее 5 метров от строений.
• Разведение открытого огня для сжигания травы, листвы, мусора допускается на расстоянии не менее 15 метров от строений.
• Необходимо очистить свой дачный участок и территорию вокруг него от легковоспламеняющихся порубочных остатков, сухой травы, зарослей кустарника и прочего горючего мусора.
• На случай пожара или возгорания имейте в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочку с водой, ведро, песок, лопату, топор, огнетушитель.
• Будьте осторожны при топке печи, вовремя очищайте дымоходы и вентиляционные каналы от сажи.
Сжигание травы, листвы, мусора в емкости из негорючего материала допускается на расстоянии не менее 7,5 метров от строений
Населенный пункт, СНТ, подверженный угрозе лесных пожаров, должен быть опахан минерализованной полосой не менее 10 метров.