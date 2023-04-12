Неравнодушие и энтузиазм

Когда мы говорим о добровольцах на страже общественного порядка, то обычно вспоминаем дружинников. Однако в нашем регионе есть и другие волонтёрские службы, которые обеспечивают безопасность людей. Например, огнеборцы из «Всероссийского добровольного пожарного общества». Об их деятельности мы узнали у председателя совета Кировского ВДПО Александра Никулина – недавно он получил благодарность губернатора Александра Дрозденко «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области». Наш герой и его команда не только борются с огнём, но ещё и обучают подрастающее поколение правилам пожарной безопасности.

– Для чего нужны организации пожарных-добровольцев?

– Потребность в нашей работе связана с нерентабельностью строительства пожарных частей в небольших населённых пунктах. Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» дал возможность легализовать деятельность добровольной пожарной охраны. При осуществлении дежурства добровольцы зачастую находятся на своих рабочих местах либо дома. Они хорошо знают территорию, на которой действуют, безошибочно определяют, где находятся пожарные источники, первыми пребывают на место ЧП. Именно у добровольцев есть шанс максимально быстро локализовать возгорание.

– Кто чаще всего входит в команду ДПК?

– Костяк добровольных пожарных – это бывшие сотрудники пожарной охраны и полиции, которых объединяет организованность, сплочённость и небезразличие по отношению к своим близким и соседям.

– Знаю, что вы также активно реализуете общественные проекты – расскажите про них!

– Победителями конкурса грантов губернатора в 2022 году стали сразу два наших проекта – движение «Юный пожарный» и «Пожарная безопасность – в каждое поселение Ленинградской области».

Первый проект направлен на формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения, умения не растеряться в сложной ситуации, правильно взаимодействовать с экстренными службами.

Участники второго проекта совместно с Ленинградской областной противопожарно-спасательной службой обходят дворы и многоквартирные дома, чтобы напоминать ленинградцам о мерах противопожарной безопасности, а также собирают сведения о возможных пожарных водоисточниках.

– Каким образом организуется поддержка и финансовое стимулирование деятельности добровольных пожарных?

– Мы поощряем добровольцев за их работу денежным довольствием в размере 500 рублей в час. С ними заключены контракты, они застрахованы, обучены, внесены в реестр добровольных пожарных МЧС России в Ленинградской области. За активное участие в тушении пожара в рамках проекта предусмотрены также благодарности, награды и финансовые поощрения. Но главное в нашем деле – неравнодушие, энтузиазм и безопасность граждан!

– Хотелось бы узнать больше о работе с юными пожарными – как появилась эта идея?

– Сталкиваясь с безграмотностью взрослых в вопросах пожарной безопасности, мы пришли к выводу, что необходимо повышать уровень знаний населения. Школьников легче объединить, они впитывают новые знания, как губка; а вовлекаясь, погружаются более глубоко. Тогда и было принято решение – начинать именно с них. Как правило, на уроках ОБЖ в школах дети изучают теорию, мы же предлагаем ещё и практические занятия. Главная цель – снизить уровень пожаров с участием детей и научить их применять полученные знания в будущем.

– Как зародилось движение юных пожарных в Кировском районе?

– Всероссийское движение юных пожарных было возобновлено в нашей стране с 2010 года приказом Министерства образования. В 2013 году совместно с районным отделом образования мы определили стратегию деятельности и разработали положение о движении «Юный пожарный». В Ленинградской области это было сделано впервые.

Всё началось в стенах Кировской СОШ № 2, где я и сам когда-то учился. Мы объявили набор 5-6 классов в группу дополнительного образования. Первые занятия включали в себя историю пожарной охраны, деятельность пожарных подразделений и экскурсию в пожарную часть. С 2017 года действуют дружины юных пожарных в двух кировских школах, а также в Шлиссельбургской, Отрадненской, Шумской, Мгинской и Суховской школах.

– Какие стимулы есть у ребят?

– По итогам 2022 года мы совместно с МЧС России и ГКУ «Леноблапожспас» провели более 50 конкурсов по пожарной безопасности. Победителей и призёров поощряем грамотами и ценными призами, а школы – сертификатами на инвентарь и экипировку. Но я считаю, что главный стимул – это авторитет и те знания, которые приобретаются в процессе командной деятельности.

– А что движет вами в этом непростом процессе?

– Лучшая благодарность для нас – это положительная реакция людей на то, что мы делаем. А счастливые лица детей – как дополнительный бонус.





Юлия ТЕТАРСКАЯ

Фото из архива КМО ЛОО «ВДПО»