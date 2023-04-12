Слухи о новой волне мобилизации оказались фейком

Еще на этапе рассмотрения законопроекта в соцсетях и мессенджерах стали появляться вбросы, что данный закон будет началом новой волны мобилизации в России. Слухи развеял лично министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — рассказал министр, отвечая на вопрос, связаны ли принятые в закон поправки с планами по возобновлению мобилизации.

Также Максут Шадаев напомнил, что прошлой осенью многие ощутили несовершенство системы воинского учета, когда повестки получали те, кто имел право на отсрочку или был негоден к службе.

«Сейчас предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу. Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая — повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить», — добавил руководитель Минцифры.

Точные сроки запуска реестра пока не определены, но в полном объёме он заработает не раньше осеннего призыва на срочную службу.

С запуском реестра с граждан снимется обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др. (сейчас она предусмотрена в законе). Проверить информацию можно будет в личном кабинете на Госуслугах. В случае ошибки или неточности данных, подать заявление на исправление можно будет также сразу на портале.

Пользователь Госуслуг, имеющий право на отсрочку и получивший повестку, может «обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы».

Предусматривается автоматическая постановка на учёт: если гражданин достиг определённого возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки.