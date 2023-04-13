Депутаты областного парламента ответили на вопросы журналистов

От журналистов прозвучал вопрос о кадровом дефиците медицинских работников, особенно в отдаленных районах региона, и трудностях получения бесплатных лекарств льготными категориями граждан.

Вице-спикер Татьяна Тюрина отметила, что с началом СВО из-за санкционного давления нарушились логистические цепочки поставки лекарственных препаратов, но со временем система здравоохранения с этим справилась.

- Сейчас мы слышим и на прямой линии губернатора, и на встречах в районах, что не вполне оптимальной является система доставки лекарственных препаратов в районы и поселения. Эту тему мы обсуждаем с Ленфармом и комитетом по здравоохранению и ищем пути решения проблемы, - отметила Татьяна Тюрина.

А вот ситуацию с кадровым дефицитом пока переломить не удается.

- Обсуждается с федеральными структурами в том числе и много лет отвергавшаяся система распределения медицинских кадров, - отметила она.

Татьяна Тюрина рассказала о своей поездке в Луганск по приглашению министерства здравоохранения Луганской народной республики.

- Сейчас наши новые регионы переходят на стандарты российского здравоохранения и очень нуждаются в консультациях специалистов. Система ОМС, сосудистые центры - то, что для нас является привычным, там пока на этапе становления. И кадровый дефицит есть не только среди медицинских работников, но и юристов, и экономистов. Возможно, есть люди, которые хотели бы поехать работать на Донбасс - сейчас там такие специалисты очень нужны, - поделилась она и призвала крепить горизонтальные профессиональные и человеческие связи.

О дорогах

От медицины журналисты плавно перешли к не менее больной теме, обострение которой случается каждый весну – это дороги. Появление межрайонных профильных медицинских центров привело к тому, что больных направляют не в ближайшую больницу, а по профилю.

«Везти человека с инфарктом или инсультом на реанимобиле из Киришей в соседние Тихвин или в Волхов по ухабам, по разбитой дороге - как бы хорошо ни работали врачи, значит подвергать его жизнь дополнительной опасности», - заметила главный редактор «Киришского факела» Светлана Солоницына.

Сергей Бебенин хоть и отметил, что сумма Дорожного фонда региона составляет 15 млрд рублей и по сравнению с прошлым годом она не уменьшилась, но признал – дороги выбывают из нормативного состояния быстрее, чем раньше. В том числе и по причине 44-ФЗ – «вражеского закона», согласно которому кто предложил меньшую стоимость – тот и получил контракт. А когда дело доходит до выполнения гарантийных обязательств, зачастую подрядчика уже нет – самоликвидировался.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко подчеркнула, что «асфальт сходит с дорог вместе с дождем и снегом» еще и потому, что строятся дороги по давно устаревшим ГОСТам, не принимая во внимание тот факт, что поток транспорта за последние десятилетия возрос многократно. Проблеме не один год, и касается она всей страны.

Про национализацию

Редактор портала «Свирские берега» Петр Васильев в связи с вступлением накануне Финляндии в НАТО, поинтересовался судьбой деревоперерабатывающего предприятия «Мется Свирь» в Подпорожье, которое финский собственник остановил, оставив без работы 260 человек. «Будем ли мы забирать завод у финнов?» - спросил он.

Если владельцы не готовы работать дальше, нужно ставить вопрос о смене собственника, уверен спикер областного парламента.

- В России сейчас эта практика идет вовсю, по решению правительства предприятия выкупаются государством. На эти новейшие мощности с хорошим оборудованием есть множество желающих. Необходимо только решение на региональном и федеральном уровнях, - ответил Сергей Бебенин.

Эту же позицию поддержал председатель постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Александр Русских, приведя в пример завод красок норвежской компании Jotun в Ленобласти, который новый владелец уже переименовал в «Литум». Завод известен красками для промышленной сферы, например, ими окрашены корпуса большинства судов, построенных в последнее время в России. По этому же пути пошел и Nokian Tyres.

- Таких предприятий много. Чем быстрее мы эти процессы пройдем, тем лучше, - подытожил Александр Русских.

О кадрах

Главный редактор «Гатчинской правды» Елена Суралева поинтересовалась подбором кадров для новых школ: «В Гатчине в следующем году планируется открытие двух школ. Как привлечь в них кадры, ведь и в действующих наблюдается дефицит? Планируется ли увеличение целевого набора в вузах, строительство жилья для молодых педагогов?»

Депутат Ольга Ковальчук отметила, что новые школы в области всегда находят себе достаточно педагогических работников, и привела в пример одну из новых больших школ в Мурино.

- Туда пришли работать 350 человек учителей, 199 из них приехали из 33 других регионов России. Петербург и Ленинградская область для многих учителей из других регионов оказываются более привлекательными из-за более высоких зарплат. Но дело не только в деньгах. Учителя будут приходить и главное оставаться в профессии, если мы с вами отнесемся к ним с любовью и уважением. Текучесть учительских кадров зависит не только от зарплаты, но и от того, как общество относится к учителю, - высказалась Ольга Ковальчук.

Депутат попросила журналистов больше писать о педагогах, «чтобы общество их увидело». Ее поддержал и председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Олег Петров, который призвал журналистов больше рассказывать со страниц районных изданий не только об учителях, но и сельских фельдшерах, участковых полицейских и других очень нужных, но, увы, часто дефицитных специалистах.

- Тех же участковых в области нехватка – 20%. Мы сегодня мало говорим об авторитете и значимости тех, кто так нужен нашему региону. Мы много программ принимаем для привлечения специалистов, немало выделяем денег, но результат недостаточный. А если мы объединим свои усилия, уверен, у нас все получится, - высказался депутат.





Елена Суралёва

Фото Павла Афанасенко