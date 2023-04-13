«Проверка на свежесть»: в Роспотребнадзоре напомнили, как выбрать традиционные продукты к Пасхе
В преддверии Пасхи специалисты Роспотребнадзора перечислили ос-новные правила выбора продуктов к праздничному столу.
Яйца
При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На скорлупе не должно быть повреждений, яйца должны быть чистыми - без кровяных следов, перьев и птичьего помета.
Многие считают, что не будет ничего страшного, если яйца полежат день-другой просто на кухне. Но чтобы сохранить свежесть и избежать развития патогенных микроорганизмов, нужно поместить их в холодильник.
Сроки хранения:
диетических яиц - до 7 суток;
столовых яиц - от 8 до 25 дней;
мытых яиц - не более 12 дней;
вареные яйца хранятся в холодном месте (холодильнике) не более 36 часов.
Творог
Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке обратите особое внимание на упаковку: она должна быть герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта. И, конечно, не стоит покупать творог с истекающим сроком годности.
"Не покупайте творог с рук - это может быть опасно. В домашних условиях часто не соблюдаются требования к изготовлению творога, например, молоко не пастеризуется", - предупреждают эксперты Роспотребнадзора.
Куличи
Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.
При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. А на тесте не должно быть подгоревших мест, разрывов и неровностей.
Главный принцип хранения продуктов - в прохладе, так как в тепле ускоряется развитие патогенной флоры. Кроме того, сырые продукты не должны контактировать с готовыми.
Ирина Невинная
«Российская газета» https://rg.ru/2023/04/12/proverka-na-svezhest-v-rospotrebnadzore-napomnili-kak-vybrat-tradicionnye-produkty-k-pashe.html