«Проверка на свежесть»: в Роспотребнадзоре напомнили, как выбрать традиционные продукты к Пасхе

Яйца

При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На скорлупе не должно быть повреждений, яйца должны быть чистыми - без кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Многие считают, что не будет ничего страшного, если яйца полежат день-другой просто на кухне. Но чтобы сохранить свежесть и избежать развития патогенных микроорганизмов, нужно поместить их в холодильник.

Сроки хранения:

диетических яиц - до 7 суток;

столовых яиц - от 8 до 25 дней;

мытых яиц - не более 12 дней;

вареные яйца хранятся в холодном месте (холодильнике) не более 36 часов.

Творог

Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке обратите особое внимание на упаковку: она должна быть герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта. И, конечно, не стоит покупать творог с истекающим сроком годности.

"Не покупайте творог с рук - это может быть опасно. В домашних условиях часто не соблюдаются требования к изготовлению творога, например, молоко не пастеризуется", - предупреждают эксперты Роспотребнадзора.

Куличи

Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. А на тесте не должно быть подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Главный принцип хранения продуктов - в прохладе, так как в тепле ускоряется развитие патогенной флоры. Кроме того, сырые продукты не должны контактировать с готовыми.

Ирина Невинная

«Российская газета» https://rg.ru/2023/04/12/proverka-na-svezhest-v-rospotrebnadzore-napomnili-kak-vybrat-tradicionnye-produkty-k-pashe.html