За продажу вейпов подросткам и вовлечение их в курение установят серьезные штрафы

Это совместная инициатива депутатов и сенаторов, в числе авторов поправок ко второму чтению - председатель Госдумы Вячеслав Володин. В поправках предлагается усилить административную ответственность за продажу несовершеннолетнему никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления продукции с никотином. За это предусматривается штраф для граждан в размере от 40 тыс. до 60 тыс. (действует - от 20 тыс. до 40 тыс.) руб.; для должностных лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. руб. (действует - от 40 тыс. до 70 тыс.) руб.; для юрлиц - от 400 тыс. до 600 тыс. руб. (действует - от 150 тыс. до 300 тыс. руб.) "Кратное увеличение штрафов усилит защиту подростков от курения, - прокомментировал спикер. - Для должностных лиц штрафы вырастут в четыре раза, для юридических лиц - вдвое. Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей". Докладчик по проекту, депутат "Единой России" Александр Тетердинко уточнил, что, кроме повышения штрафов, расширится и сфера применения статей КоАП: по его словам, нормы также коснутся вейпов без содержания никотина.

Кроме того, серьезно повышается ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табачной продукции и вейпов. Граждан оштрафуют на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. (действует - от 1 тыс. до 2 тыс. руб.). За те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, штраф будет серьезнее - от 5 тыс. до 7 тыс. (действует - от 2 тыс. до 3 тыс. руб.). "Ответственность родителей должна быть выше, потому что их роль в воспитании ничем не заменить", - уточнил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. По его словам, депутаты взяли за основу нормы, установленные в отношении спиртосодержащей продукции. Депутаты теперь готовят изменения в Уголовный кодекс, предупредил глава того же комитета Павел Крашенинников.

Напомним, что накануне Госдума приняла закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина и расходников к ним. "Важно, что сразу после введения запрета на продажу вейпов несовершеннолетним, депутаты не откладывая приняли поправки о повышении ответственности за это правонарушение", - подчеркнул Вячеслав Володин. Он напомнил, что защитить здоровье детей депутатов просили родители и учителя.

Проводились контрольные закупки, которые показали "пробелы" в регулировании, рассказал замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, на маркетплейсах подросткам, которые пытались купить данный товар в рамках таких закупок, без вопросов ее продавали - паспорт не спрашивали. По его словам, следующий шаг - разрешить продавать продукцию с никотином и спиртное только в специальных магазинах.

В тех же поправках есть и нормы о лекарствах. За отпуск рецептурных лекарственных препаратов без рецепта устанавливается административный штраф (если нет признаков уголовно наказуемого деяния). Для должностных лиц он составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Татьяна Замахина

«Российская газета» https://rg.ru/2023/04/13/za-prodazhu-vejpov-podrostkam-i-vovlechenie-ih-v-kurenie-ustanoviat-sereznye-shtrafy.html