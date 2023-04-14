Доверять – официальным источникам информации

«Внутриполитический блок Ленинградской области среди целей своей работы ставит на первое место благополучие людей, - отметила Анна Данилюк. - Ответственность сотрудников информационного блока в настоящее время очень велика, поскольку в информационное поле сегодня имеет высокую эмоциональную напряженность. Субъекты информационной политики должны уметь ювелирно работать с аудиторией, знать ее, чувствовать и понимать, а также грамотно и качественно готовить информацию.

И, как верно подчеркнул пресс-секретарь президента России – идет тотальная информационная война против России и сейчас нужно работать не ради отчетов, а ради качественного изменения жизни людей, слаженно и профессионально. Сегодня, находясь в бесконечном потоке новостей разного эмоционального характера, каждый из нас становится уязвимым перед информационными атаками.

Есть источники, которые публикуют заведомо недостоверный материал, преследуя исключительно меркантильный характер: набрать больше подписчиков, просмотров и вывести из психологического равновесия читателя, тем самым дестабилизируя общество. Поэтому крайне важно сегодня повышать уровень доверия граждан к официальным источникам информации и предоставлять достоверную и качественную информацию.

Жителей Ленинградской области я призываю чаще обращаться к официальным, проверенным источникам, сегментировать получаемую информацию, не поддаваться на провокации».