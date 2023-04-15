Александр Дрозденко у Саур-Могилы: здесь подвиг повторился через два поколения, здесь вызывали огонь на себя

— Александр Юрьевич, вы все-таки больше человек советской закалки. Для вас память о Великой Отечественной войне — священна. За нами мемориал Саур-Могила, но теперь он посвящен двум войнам. Как это ощущается для вас внутренне?

— Мы когда сюда ехали с нашими ребятами ленинградцами, с нашей делегацией, мы как раз об этом говорили, что удивительная ситуация, когда подвиг повторился через два поколения. То есть во время Великой Отечественной войны наши деды, прадеды здесь сдерживали фашиста, проявляли чудеса героизма, вызывали огонь на себя. И то же самое повторилось в 2014 году — здесь совершался подвиг. Здесь точно так же вызывали огонь на себя.

Вот здесь недалеко есть могила. Две фамилии указаны на могиле — два бойца одной из бригад, которые здесь погибли, совершив подвиг. Так вот, одна из плит посвящена девочке — позывной Нона, 17 лет. Она здесь погибла в 14-м году, когда ей было 17 лет, защищая этот рубеж. Мне кажется, этим все сказано. И кроме, наверное, вот такого, с одной стороны, чувства горечи, а с другой стороны, чувства гордости, ничего другого здесь не испытать.

Наверное, очень правильно, что первая посадка саженцев началась здесь, у Саур-Могилы. Мы привезли 100 тысяч саженцев на Донбасс, потому что здесь очень много погибло леса во время боевых действий, и сейчас продолжает гибнуть. Понятно, что мы еще будем привозить, потому что мы взяли на себя обязательство помочь Донбассу восстановить лес. Наши ленинградские саженцы считаются лучшими в России. Очень высокая скорость, приживаемость. И вот это все символично. И сегодняшнее мероприятие, и памятник, и память о Великой Отечественной войне, и, конечно же, память о тех, кто погиб в 14-м году и всех, кто сегодня погибает и защищает рубежи нашей родины.

— Вы знаете, мы работаем здесь полтора года, задавали и на передовой, и, в принципе, в тылу один вопрос: а вам не страшно? Вот я вам задаю такой же простой человеческий вопрос. Вам не страшно сюда приезжать постоянно?

— Конечно, есть чувство тревоги. Сказать, что чувства тревоги нет, что все равно — это сказать неправду. Но когда я приезжаю сюда, я вижу, как здесь люди живут, работают, воюют ежедневно, то я понимаю, что мой приезд на два-три дня — это абсолютно ничто по сравнению с тем, что люди, местные люди и наши ребята, наши добровольцы здесь делают.

Поэтому это просто, наверное, такая форма моей моральной поддержки всех, кто здесь: и с оружием в руках, и с лопатой в руках, и у станка трудится и защищает родину. Что очень важно, каждый приезд — это все-таки очередной шаг к тому, чтобы помочь нашим подшефных территориям в решении серьезных вопросов. Вот вчера мы были в Мариуполе, мы практически первый этап восстановления жилых домов выполнили. Сейчас уже говорим о том, чтобы строить на месте тех домов, которые снесли, новые дома. Мы обновляем фасады. Уже микрорайон становится совершенно другой.

— Наверное, последний вопрос самый главный: все ради победы, а вы представляете эту победу? Как она выглядит для вас?

— Должны все наши ребята вернуться домой живыми. Это, наверное, самое главное. Как я представляю победу: ребята вернулись домой, наши ленинградцы. Здесь наступила мирная жизнь. Никто не боится выйти в поле, чтобы посеять зерно, не боится, что подорвется на мине. Люди перестают обращать внимание на грохот с неба. Когда грохот идет, просто представляют, что это гроза и скоро пойдет долгожданный дождь, все улыбаются и все думают о будущем. Вот я так представляю эту победу.