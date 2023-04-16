С весенним молодым юбилеем!

Кобринская школа стала для неё особым университетом. Здесь она сформировалась и как учитель, преданный своей профессии, постоянно работая над освоением передовой методики в преподавании любимых предметов - русского языка и литературы, и как гражданин с активной жизненной позицией.

За это время было всё: и радости, и горести, и повседневные поиски и преодоления. Педагогический коллектив, руководство школы бережно и чутко способствовали её росту. Наталья Андреевна же в свою очередь прилежно изучала и использовала опыт лучших педагогов школы и района, посещала открытые уроки и семинары. Благодаря её упорному труду, целеустремленности и любви к детям в Кобринской школе появился ещё один замечательный учитель, девизом которого навсегда стали слова советского писателя Николая Островского: «Только вперёд, только через трудности к победе!» Наталья Андреевна увлеченно занимается с детьми внеклассной работой, воспитывая в них любовь к Родине и родному краю, доброту, трудолюбие, ответственность и честность, стремится, чтобы девизу Н. Островского последовали и её любимые ученики.

Придя в Кобринскую школу сразу после окончания Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, который окончила с красным дипломом, Н.А. Осипова сразу же поступила на заочное отделение филологического отделения Педагогического университета им. Герцена, а через некоторое время изучила ещё и менеджмент на факультете «Государственное управление и администрирование» Государственного института экономики, финансов, права и технологий в Гатчине.

Наталью Андреевну все характеризуют как человека с неуемной энергией, отличными организаторскими способностями, добрым отношением к коллегам и ученикам. Вот уже же несколько лет Н.А. Осипова является завучем по воспитательной работе. С присущей ей легкостью и убежденностью в нужности и полезности того или другого мероприятия с детьми, она добивается успеха, что каждый раз радует и удивляет в возможности порой даже невозможного.

Будучи много лет классным руководителем, Наталья Андреевна старается подобрать ключи к сердцу каждого своего воспитанника. Вечера отдыха, субботники, поездки в театр и на выставки, экскурсии в музеи для её детей и родителей - обычное дело.

В течение двух созывов Наталья Андреевна - депутат Совета депутатов Кобринского сельского поселения и общественный помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептиной. Она всегда старается помочь людям, особенно пожилым, участвует в благотворительных акциях. Кому-то помогла с отоплением, с водой, с печкой, с починкой крыши; а для кого-то сумела подобрать нужное слово, от которого прибавляются силы.

Желаем Наталье Андреевне крепкого здоровья, семейного благополучия, новых планов, свершений и побед!

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