17 апреля - День советской пожарной охраны

17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны, такой, какой мы гордимся сейчас! В марте 1999 года праздник был перенесен на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной датой становления государственной пожарной охраны в России считается 30 апреля 1649 года, когда Государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии».

Однако, по старой доброй традиции ветераны-пожарные свой профессиональный праздник отмечают именно 17 апреля, вспоминают годы службы, чтут память сослуживцев - людей поистине героической профессии.

В Гатчине 43 пожарно-спасательная часть распахнула свои двери для воспитанников Гатчинской начальной общеобразовательной школы №5.

Посещение пожарной части - это не только знакомство с техникой огнеборцев, которая всегда вызывает восторг и восхищение ребят, но и возможность напомнить подрастающему поколению о том, что именно ветераны пожарной охраны стали крепкой, надежной опорой в деле совершенствования приемов и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подготовки и воспитания кадров, предупреждения пожаров. Знания, опыт, накопленные за долгую и безупречную службу, переданные ими новому поколению огнеборцев – это то, на чем держалась и держится пожарная охрана.

Умные, сильные и смелые люди способны нести эту нелегкую службу, ежедневно бороться с огнем, спасать людей. Именно такими были, есть и остаются наши ветераны! На протяжении всех лет в пожарной охране несли службу достойные люди, обладающие высокими организаторскими способностями, глубокими профессиональными знаниями, умеющие отстаивать интересы службы на всех уровнях. Это именно они выдержали суровые военные годы в 1940-е, поднимали пожарное дело в 1950-1970-х, не растеряли традиции в трудные постперестроечные 1990-е годы.

Также ребятам напомнили о правилах безопасности в быту, номера телефонов экстренных служб и, конечно же, правила поведения при пожаре. Затем юным гостям рассказали о главных задачах несения боевой службы, количестве личного состава, познакомили с боевым снаряжением пожарного и тактико-техническими характеристиками пожарных автомобилей, находящихся на вооружении части.

В конце экскурсии ребята задавали много вопросов о работе пожарных, устройстве спецтехники, интересовались где учат на пожарных.

Подобные профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, позволяют выработать у подрастающего поколения прочные знания в области пожарной безопасности и формирование популяризации профессии пожарного.