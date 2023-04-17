Ленобласть создает филиал фонда «Защитники Отечества»

Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создается по инициативе президента России Владимира Путина. В каждом регионе в филиалах фонда будет оказана помощь ветеранам, принимавшим участие в СВО, и членам их семей. Также сотрудники фонда окажут поддержку участникам боевых действий в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, и их семьям.

«В Ленобласти уже действует полсотни мер поддержки участников СВО и их семей. Вопросы выплат и льгот закреплены за комитетом по соцзащите населения, сбора помощи от юрлиц – за фондом «Ленинградский рубеж», активно помогают семьям наши волонтеры. Создание Фонда поможет централизованно поддерживать наших ветеранов, возвращая их к мирной жизни, если необходимо, заниматься профессиональным переобучением, психологическим консультированием, социальной адаптацией в случае инвалидности», - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ленинградский филиал Фонда создается на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции в ремонтируемом помещении в Выборге, а также во Всеволожске.