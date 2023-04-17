Началось Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлится по 31 мая. Работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в России в этом году на обсуждение вынесено более 5 тыс. объектов из 1537 муниципальных образований.

Старт голосования анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Он отметил, что голосование дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни.

«Этот проект позволяет максимально быстро сделать населенный пункт комфортнее, создать точку притяжения для отдыха, спорта, прогулок, общения жителей. На голосование в этом году в Ленинградской области вынесены конкретные дизайн-проекты для 29 пространств, которые выбрали сами жители», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проголосовать может каждый житель старше 14 лет на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

В этом году среди проектов благоустройства — набережная в Пикалево, парк «Велес» в Волосово, Яблоневый сад в Выборге, Мариенбург в Гатчине, Сосновый сквер в Кировске, Спортивный бульвар в Сланцах, Власьев ручей в Никольском — полный список в приложенном файле. Строительные работы по тем проектам, которые выберут жители, стартуют в 2024 году.

Напомним, в России по нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тыс. объектов: порядка 22,6 тыс. общественных пространств и 32,8 тыс. дворов. Больше 800 их них — в Ленинградской области. В 2022 году в голосовании приняли участие 10,7 миллиона россиян.