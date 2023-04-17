Школьникам ― о творчестве Расула Гамзатова
В 24 апреля по 22 мая в рамках национального проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Расул Гамзатов глазами детей».
Акция приурочена к 100-летию со дня рождения известнейшего российского, дагестанского поэта, публициста, прозаика и переводчика. Мероприятия в школах будут проходить в двух направлениях – познавательном и интерактивном.
Так, с 24 по 30 апреля актеры из театров Республики Дагестан прочтут стихотворения Расула Гамзатова. Видеоролики будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ» и в сообществе группы «Культура для школьников» социальной сети «ВКонтакте».
В интерактивной части акции школьникам будет предложено прочесть свое любимое стихотворение Расула Гамзатова и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.
По итогам акции члены жюри выберут по 10 победителей из каждой возрастной категории. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения будут опубликованы на портале.