Школьникам ― о творчестве Расула Гамзатова

Акция приурочена к 100-летию со дня рождения известнейшего российского, дагестанского поэта, публициста, прозаика и переводчика. Мероприятия в школах будут проходить в двух направлениях – познавательном и интерактивном.

Так, с 24 по 30 апреля актеры из театров Республики Дагестан прочтут стихотворения Расула Гамзатова. Видеоролики будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ» и в сообществе группы «Культура для школьников» социальной сети «ВКонтакте».

В интерактивной части акции школьникам будет предложено прочесть свое любимое стихотворение Расула Гамзатова и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.

По итогам акции члены жюри выберут по 10 победителей из каждой возрастной категории. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения будут опубликованы на портале.