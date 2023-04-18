К юбилею Арины Родионовны – выставки, экскурсии и квесты

К празднику в музее откроется выставка «Арина Родионовна – кладезь русской души», посвященная образам Арины Родионовны и персонажам пушкинских сказок. В Выставочном зале музея с 14.00 до 16.00 гостей ждут разнообразные мастер-классы от волонтеров Школы третьего возраста, где каждый найдет занятие по душе: сделает обережную куклу, создаст картину в технике «шерстяная акварель» или «Аленький цветочек» в технике канзаши.

В 14.30 во дворе музея учащиеся кобринской школы исполнят народные частушки, а настоящая Арина Родионовна расскажет о своей жизни. Каждый час в музее будет организована тематическая экскурсия «В гостях у нянюшки», а на улице дети смогут принять участие в литературном квесте. Завершит праздник игровая хороводная программа во дворе музея в 15.00: народные танцы, игры и песни наполнят радостными эмоциями этот весенний день.