Мультицентр социальной и трудовой интеграции откроется в Чечне

Церемония подписания соглашения прошла в рамках всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» Агентства стратегических инициатив, проходящего в Грозном.

― Вместе мы начинаем очень актуальный проект, направленный на всестороннее развитие наших детей и во благо их будущего. Наша общая цель ― это, безусловно, помочь максимально реабилитироваться каждому ребенку, каждому гражданину. В том числе посредством его самореализации через профессиональную подготовку, сопровождаемое трудовое устройство, трудовую деятельность и посильную занятность, ― подчеркнула Ирина Дрозденко.

Ранее центры по модели Мультицентра были созданы в Якутии и Башкирии.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции, расположенный во Всеволожске, ― уникальный образовательный технопарк, открывшийся в сентябре 2015 года. Основная цель Мультицентра ― профессиональная реабилитация молодых инвалидов для полноценной интеграции в социум, как полноправных и конкурентоспособных граждан нашей страны. За время работы Мультицентра почти 1200 молодых людей с инвалидностью получили профессии и были трудоустроены.