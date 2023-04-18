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Оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет

В принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что повестки будут направляться через Госуслуги. Способы направления повесток ещё должно установить Правительство отдельным актом, который не принят.

Рубрики:  Общество

В явном виде в законе предусматривается использование портала Госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан.