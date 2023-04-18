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Первое место по шашкам

Команда из Гатчинского района – победитель XIX сельских спортивных игр Ленинградской области по шашкам.

Рубрики:  Спорт

Соревнования проходили в шахматно-шашечном клубе Тихвина и собрали участников из шести районов Ленинградской области: Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Тихвинского и Тосненского.

По итогам игр первое место заняла команда Гатчинского района в составе Анатолия Степнова, Николая Понамарёва и Марины Гусаровой.

Серебро у команды Всеволожского района, бронзу завоевала команда Тихвинского района.