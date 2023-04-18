Первое место по шашкам
Команда из Гатчинского района – победитель XIX сельских спортивных игр Ленинградской области по шашкам.
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Соревнования проходили в шахматно-шашечном клубе Тихвина и собрали участников из шести районов Ленинградской области: Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Тихвинского и Тосненского.
По итогам игр первое место заняла команда Гатчинского района в составе Анатолия Степнова, Николая Понамарёва и Марины Гусаровой.
Серебро у команды Всеволожского района, бронзу завоевала команда Тихвинского района.
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