Победители «Абилимпикса» представят область в Москве

Победителями областного этапа стали 183 участника по 43 компетенциям. Теперь им предстоит продемонстрировать свои навыки в финале национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет с 20 по 23 октября в Москве.

Всего же в соревнованиях приняли участие 336 школьников, студентов и специалистов с ОВЗ из 50 учебных заведений региона. Помогали конкурсантам более 200 волонтеров.

Больше всего наград завоевали ребята из Мичуринского многопрофильного техникума, Выборгского института, Мультицентра социальной и трудовой интеграции, Сиверской школы-интерната, Ларьянской школы-интерната. С полным перечнем победителей регионального чемпионата «Абилимпикс» - 2023 можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» являются комитет общего и профессионального образования Ленобласти, Региональный Центр развития движения «Абилимпикс», Мичуринский многопрофильный техникум и АНО «Россия – страна возможностей».