«Соберём ребенка в школу»

Цель акции – помочь семьям с детьми, оказавшимся в сложных социально – бытовых и материальных условиях, особенно, многодетным и одиноким родителям, подготовить детей к новому учебному году. Таким семьям в современной экономической обстановке очень непросто обеспечить детей всем необходимым.

Справиться с этой задачей в течение многих лет помогают депутаты областного Законодательного собрания Ленинградской области, коллективы общеобразовательных учреждений, областной детский фонд и неравнодушные жители Гатчины и района.

- 1 сентября начнут новый учебный год более 200 детей из семей, получающих социальную поддержку в фонде «Теплый дом», раасказывает директор фонда «Теплый дом» надежда Волкова. - Мы с благодарностью примем школьные рюкзаки и сумки в хорошем состоянии, пеналы, тетради, альбомы для рисования и черчения, ручки, линейки, кисточки, цветной картон и бумагу, ножницы, цветные и простые карандаши, фломастеры, циркули и обложки для тетрадей.

Благотворителей фонд «Теплый дом» принимает с 20 по 28 апреля в помещении фонда по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23, каб. 1-2 (кроме субботы и воскресенья), с 10.00 до 16.00. Справки по телефону: 8(81371) 40-241