«Великолепная шестёрка» из Войсковицкой школы №2 едет в «Орлёнок»!

Напомним, «Территория успеха» - это федеральный конкурс ученического самоуправления, который проводится Российским союзом молодежи при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения России. Конкурс проходит в рамках реализации Всероссийской программы по развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление».

Отборочный этап на конкурс проводился на протяжении пяти месяцев, начиная с октября 2022 года. Он состоял из восьми сложных испытаний. Заявки на конкурс подали 3126 школ из всех регионов России и только тридцать из них попали в финал. В числе финалистов оказался и ученический совет Войсковицкой школы №2, который занял шестое место во всероссийском отборочном этапе, став первым среди школ Ленинградской области!

Финал конкурса состоится 2-7 мая на берегу Черного моря, в городе Туапсе — во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Но ребята из ученического совета Войсковицкой школы №2 поедут туда гораздо раньше — уже 18 апреля. Такова награда за выход в финал — целая смена в «Орленке»!

Ученический совет Войсковицкой школы №2 — серьёзная и слаженная команда, в которой собрались самые активные ребята. И она стала мощным центром для объединения чуть ли не всех учеников школы. Кстати, для учеников Войсковицкой школы №2 активная общественная позиция — абсолютная норма. Стоит только посмотреть на цифры. В настоящее время 90% учеников школы добровольно состоят в детских общественных объединениях: «Орлята России», «Движение первых», «Юнармия».

Ученики Войсковицкой школы стали лучшей командой на региональном конкурсе и победителями муниципального конкурса «Лидер XXI века». Самые активные юнармейцы были поощрены путевками в «Артек» и в центр «Смена».

В рамках ученического совета в школе создана своя рок-группа. При поддержке Войсковицкой администрации совет работает над социальным проектом «Дом кота Семена», в рамках которого планируется построить утепленные домики для бездомных кошек.

Конечно, всестороннюю поддержку ребятам оказывают взрослые. Это и администрация школы, и весь ее педагогический коллектив, и Войсковицкая администрация, и совет депутатов. При этом главный принцип работы ученического самоуправления - самостоятельность. Педагоги дают детям возможность реализовывать свои идеи, совершать ошибки и самим их исправлять.

У каждого из членов Совета — свои серьёзные обязанности. Звучит это очень по-взрослому. Так, например, Виктория Костылева возглавляет комиссию по творчеству и культурно-массовым мероприятиям. Александр Трегубов курирует спорт и здоровый образ жизни. Информацией и внешними связями управляет Андрей Кюне. За благоустройством, экологией и правопорядком следит Светлана Леонтьева. Комиссию по добровольчеству возглавляет Анастасия Ткаченко. Ученическим советом руководит Кирилл Хохлов. А в роли главного помощника и куратора ученического совета выступает педагог дополнительного образования Александр Кузьменко.

Перед тем, как вдохновить «великолепную шестёрку» напутственными словами, ребятам предложили пройти небольшую теоретическую проверку.

- Это нужно, чтобы узнать, как ребята подготовились к финалу, - говорит куратор ученического совета Александр Кузьменко. - На самом деле, я точно знаю, что они готовы. Но смогут ли они воспроизвести то, что знают, в состоянии легкого стресса перед аудиторией, мы как раз сейчас и посмотрим.

Перед началом испытания ребята из ученического совета разделились на три команды. А потом начался блиц — участникам команд задавали очень непростые вопросы на знание академических прав обучающихся. Все справились на отлично!

А потом настал, наверное, самый волнующий момент — время напутствий от педагогов школы.

- Дорогие наши ребята! Я сейчас волнуюсь, наверное, больше, чем вы, - призналась директор Войсковицкой школы № 2 Елена Владимировна Михайлова. - Я от души желаю вам прекрасно провести время в этом оздоровительном лагере и успеть хорошо подготовиться к финалу конкурса. И, конечно же, мы ждем вас обратно только с победой. Вы — умные, красивые, всё знаете, всё умеете. И чтобы победить, вам нужно совсем немного — чуть-чуть больше уверенности в себе. Удачи вам, наши дорогие!

- Эту проверку мы устроили не для того, чтобы вы немножко понервничали, а чтобы вы почувствовали сцену, ведь впереди у вас не только отдых, но и различные мероприятия, конкурсы на знания и умения, - подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе Лариса Борисовна Меньшикова. - И хочу сказать огромное спасибо руководителям проекта, тем, кто ребят сопровождал с октября прошлого года. Здорово, что в нашей школе работают такие молодые, инициативные, умеющие, знающие педагоги., которые помогают вам, ребята, продвигаться вперед, к высотам. Желаю вам набраться отличных впечатлений в «Орлёнке»! Завоевать первое место - это, конечно, круто и здорово. Но самое главное — это ваши впечатления. Я уверена, что они будут сопровождать вас всю жизнь! В добрый путь, ребята!

От имени команды ученического совета выступил его председатель Кирилл Хохлов.

- Я хочу выразить огромную благодарность за поддержку, которую вы нам оказываете, - сказал Кирилл. - Мы обещаем вам, что с гордостью представим нашу школу, район, наш поселок, нашу Ленинградскую область на всероссийском форуме.

И мы уверены, что у наших ребят всё обязательно получится. Желаем им удачи, отличного отдыха и, конечно, заслуженной победы в конкурсе «Территория успеха»!

Юлия Лысанюк