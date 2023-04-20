Областные волонтеры присоединились к акции помощи ветеранам

В этом году акция, созданная по инициативе благотворительного фонда «Память поколений», пройдет на территории Всеволожского, Тосненского, Подпорожского, Киришского, Кингисеппского, Гатчинского, Волосовского, Выборгского и Кировского районов. Более сотни региональных участников движения «Волонтеры Победы» и «Молоды душой» будут распространять значки «Красная гвоздика» за пожертвования, а все собранные средства пойдут на медицинскую помощь ветеранам нашей страны. Также значок можно приобрести на популярных маркетплейсах. Акция продлится до 22 июня.

«В прошлом году Ленинградская область впервые приняла участие в акции: в разных районах области к ней к ней присоединилось более 50 «серебряных волонтеров» из Всеволожского, Подпорожского, Волосовского, Выборгского и Киришского районов. Им удалось собрать 117,7 тысяч рублей. В итоге Ленинградская область заняла 19 место из 38 субъектов России, участвовавших в акции», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.