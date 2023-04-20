«Пушкинская карта» откроет молодежи космос

Первый художественный фильм, снятый в космосе, выйдет в прокат 20 апреля. Увидеть её бесплатно смогут жители Ленинградской области от 14 до 22 лет, воспользовавшись всероссийской программой популяризации культуры «Пушкинская карта».

В съемках фильма приняли участие звёзды российского кино – Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие актёры, а также космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. За 12 дней на МКС было отснято 78 часов рабочего материала для будущего фильма.

В поддержку фильма виртуальная Пушкинская карта в приложении «Госуслуги Культура» изменит дизайн: космическая тематика и Пушкин в шлеме космонавта напомнит пользователям о доступной возможности.