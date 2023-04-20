В Ленобласти выбирают лучших наставников

В Год педагога и наставника, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, в Ленинградской области в третий раз пройдет региональный этап конкурс для участников национального проекта «Производительность труда».

Лучшие кейсы наставничества будут выявлять в трех номинациях: прорывные технологии повышения производительности труда, профессиональное развитие молодежи и цифровые инновации на предприятии.

Прием заявок продлится до 18 мая. Подробная информация и формы документов размещены на сайте организатора конкурса ― комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Победители регионального этапа будут приглашены к участию во Всероссийском этапе конкурса в четвертом квартале 2023 года. Награждение победителей прошлого года запланировано в рамках ежегодного форума «Производительность 360», который пройдет в Казани в июле.

Сегодня уже на 68 предприятий Ленобласти внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Для участия предприятиям Ленинградской области необходимо подать заявку на сайте производительность.рф. Участниками могут стать предприятия из числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, из сферы транспорта, торговли, строительства и других. Курирует нацпроект первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.