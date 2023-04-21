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Корюшка — пошла

В Ладоге выловлены первые 50,5 тонн корюшки сезона 2023 года.

Рубрики:  Общество

Квота для Ладоги (разрешенный объем добычи без ущерба для природы) на 2023 год —  1094 тонны. В прошлом году рыбаками акватории озера выловлено 1100 тонн рыбы, что стало самым высоким уловом за последние 6  лет.

 Ленинградская корюшка успешно продается на рынке всего большого региона.

 Добычу корюшки в Ладожском озере ведут 34 организации, Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству выдано 201 разрешение на  промышленное рыболовство.

 Для контроля за соблюдением правил рыболовства на акваториях рек Волхов, Сясь и Свирь организованы совместные посты рыбоохраны, Росгвардии, Росприроднадзора и Россельхознадзора.