Корюшка — пошла

Квота для Ладоги (разрешенный объем добычи без ущерба для природы) на 2023 год — 1094 тонны. В прошлом году рыбаками акватории озера выловлено 1100 тонн рыбы, что стало самым высоким уловом за последние 6 лет.

Ленинградская корюшка успешно продается на рынке всего большого региона.

Добычу корюшки в Ладожском озере ведут 34 организации, Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству выдано 201 разрешение на промышленное рыболовство.

Для контроля за соблюдением правил рыболовства на акваториях рек Волхов, Сясь и Свирь организованы совместные посты рыбоохраны, Росгвардии, Росприроднадзора и Россельхознадзора.