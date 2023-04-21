Корюшка — пошла
В Ладоге выловлены первые 50,5 тонн корюшки сезона 2023 года.
Рубрики: Общество
Квота для Ладоги (разрешенный объем добычи без ущерба для природы) на 2023 год — 1094 тонны. В прошлом году рыбаками акватории озера выловлено 1100 тонн рыбы, что стало самым высоким уловом за последние 6 лет.
Ленинградская корюшка успешно продается на рынке всего большого региона.
Добычу корюшки в Ладожском озере ведут 34 организации, Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству выдано 201 разрешение на промышленное рыболовство.
Для контроля за соблюдением правил рыболовства на акваториях рек Волхов, Сясь и Свирь организованы совместные посты рыбоохраны, Росгвардии, Росприроднадзора и Россельхознадзора.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.