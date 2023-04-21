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Область контролирует условия службы призывников

С армейскими буднями, условиями быта и службы солдат-срочников, прибывших в часть в рамках весенней призывной кампании, ознакомился сегодня вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Рубрики:  Общество

Первая группа ленинградских новобранцев прошла психологический, медицинский осмотры и приступила к изучению устава и строевой подготовке.

 Армейский быт нынешних бойцов ― это уже не портянки, дежурства в столовой и чистка картошки. Сегодня казарма ― это удобные комфортные кровати, а столовая ― «шведский стол» с выбором блюд. 

 Михаил Ильин отметил, что служба сделает из ребят настоящих мужчин, способных защитить Родину от любых посягательств.

 В рамках рабочей поездки также прошла встреча с командованием части, где обсуждались вопросы взаимодействия региональной власти с подразделением.