Область контролирует условия службы призывников

Первая группа ленинградских новобранцев прошла психологический, медицинский осмотры и приступила к изучению устава и строевой подготовке.

Армейский быт нынешних бойцов ― это уже не портянки, дежурства в столовой и чистка картошки. Сегодня казарма ― это удобные комфортные кровати, а столовая ― «шведский стол» с выбором блюд.

Михаил Ильин отметил, что служба сделает из ребят настоящих мужчин, способных защитить Родину от любых посягательств.

В рамках рабочей поездки также прошла встреча с командованием части, где обсуждались вопросы взаимодействия региональной власти с подразделением.