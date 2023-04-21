Работать для людей

Система МСУ в нашем регионе объединяет тысячи профессиональных и неравнодушных специалистов. Работники районных и городских администраций, сельские старосты и инициативные граждане – всё это люди, которых мы обычно называем «властью на местах». О том, как устроена их работа, нам рассказала Лира Бурак - председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

– Лира Викторовна, по каким критериям сегодня оценивается эффективность работы органов местного самоуправления?

– Оговорюсь, главные требования – те, что выдвигают наши граждане. Мы же оцениваем работу органов МСУ в рамках ряда рейтингов. Например, «Рейтинг 47» насчитывает более 60 показателей результативности деятельности глав администраций. Важнейшие критерии относятся к повышению качества жизни людей, комплексному социально-экономическому развитию территорий, умению рационально распоряжаться бюджетом, уровню взаимодействия с жителями.

– Почему это так важно?

– Местное самоуправление наиболее тесно взаимодействует с населением. И от качества их работы напрямую зависит мнение жителей о власти. Правительство области постоянно держит руку на пульсе, а наш комитет отвечает за 4 основных методики оценки. Кроме «Рейтинга 47», это также мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления, оценка участия муниципальных образований в госпрограммах и исполнение ими отдельных государственных полномочий.

Районы-победители ежегодно получают гранты. По итогам мониторинга эффективности деятельности ОМСУ в 2022 году лучшими стали Кингисеппский Ломоносовский, Лодейнопольский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ.

– Чему и как обучают наших муниципалов в Школе успешного руководителя, которую проводит ваш комитет?

– С 2014 года комитет организует различные виды обучения муниципальных служащих. За это время по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки обучено более 2,5 тыс. человек. Из 15 направлений обучения наиболее востребованы управление, бюджетирование и связи с общественностью.

С 2020 года работает проект «Школа успешного руководителя», где преподают современные методики управления. Два этапа обучения включают актуальные вопросы местного самоуправления, законодательные новеллы и формат «деловых игр». В числе спикеров – представители Правительства области и профессиональные тренеры. «Выпускниками» школы за 3 года стали 153 руководителя.

– Уже 10 лет в Ленобласти развивается инициативное бюджетирование – подход, при котором граждане сами определяют направление расходования средств. Какова динамика этого процесса?

– За эти годы благодаря активному участию старост, членов общественных советов и инициативных комиссий создано 10 тысяч очень нужных людям объектов общественной инфраструктуры. Вначале на поддержку инициатив жителей закладывалось 60 млн рублей. Последние годы на 500 инициативных проектов регион выделяет субсидии в сумме 460 млн. И только в 2022 году число жителей, получивших пользу от инициативных предложений, составило более 700 тысяч человек.

– Какие проекты предлагают инициативные граждане на местах – старосты, члены общественных советов?

– Областные «Законы тысячи добрых дел» позволяют проводить по «инициативам снизу» ремонт дорог, установку уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, модернизацию ЖКХ и другие работы. В 2022 году реализовано 4 проекта по ремонту общественных бань, в 2023 году планируется к реализации 7 проектов. Создаются спортивно-игровые комплексы для всей семьи, организуются рекреационные пространства, благоустраиваются мемориалы.

– Насколько население вовлечено в этот процесс и как регион поддерживает их работу?

– В осуществлении местного самоуправления задействованы более 4,2 тыс. человек – это 642 старосты, 2300 членов общественных советов и 1334 члена инициативных комиссий.

Комитет постоянно совершенствует формы их поддержки: конкурсы, обучающие программы, кураторство проектов. В 2022 году в третий раз прошёл конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Победители награждены премиальными сертификатами на общую сумму 735 тысяч рублей и благодарственными письмами Губернатора области.

Два года назад при нашем комитете был создан Проектный центр инициативного бюджетирования, который помогает в реализации проектов.

Инициативы граждан также поддерживают муниципалитеты. В 2022 году субсидия, выделенная из областного бюджета на повышение качества жизни в поселениях, была реализована на 99,99% и все заявленные проекты, сегодня стали реальностью.