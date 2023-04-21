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Работать для людей

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.

Рубрики:  Общество

Система МСУ в нашем регионе объединяет тысячи профессиональных и неравнодушных специалистов. Работники районных и городских администраций, сельские старосты и инициативные граждане – всё это люди, которых мы обычно называем «властью на местах». О том, как устроена их работа, нам рассказала Лира Бурак - председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Лира Викторовна, по каким критериям сегодня оценивается эффективность работы органов местного самоуправления?

Оговорюсь, главные требования те, что выдвигают наши граждане. Мы же оцениваем работу органов МСУ в рамках ряда рейтингов. Например, «Рейтинг 47» насчитывает более 60 показателей результативности деятельности глав администраций. Важнейшие критерии относятся к повышению качества жизни людей, комплексному социально-экономическому развитию территорий, умению рационально распоряжаться бюджетом, уровню взаимодействия с жителями.

 – Почему это так важно?

 Местное самоуправление наиболее тесно взаимодействует с населением. И от качества их работы напрямую зависит мнение жителей о власти. Правительство области постоянно держит руку на пульсе, а наш комитет отвечает за 4 основных методики оценки. Кроме «Рейтинга 47», это также мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления, оценка участия муниципальных образований в госпрограммах и исполнение ими отдельных государственных полномочий.

 Районы-победители ежегодно получают гранты. По итогам мониторинга эффективности деятельности ОМСУ в 2022 году лучшими стали Кингисеппский Ломоносовский, Лодейнопольский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ.

 Чему и как обучают наших муниципалов в Школе успешного руководителя, которую проводит ваш комитет?

С 2014 года комитет организует различные виды обучения муниципальных служащих. За это время по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки обучено более 2,5 тыс. человек. Из 15 направлений обучения наиболее востребованы управление, бюджетирование и связи с общественностью.

С 2020 года работает проект «Школа успешного руководителя», где преподают современные методики управления. Два этапа обучения включают актуальные вопросы местного самоуправления, законодательные новеллы и формат «деловых игр». В числе спикеров – представители Правительства области и профессиональные тренеры. «Выпускниками» школы за 3 года стали 153 руководителя.

 –  Уже 10 лет в Ленобласти развивается инициативное бюджетирование – подход, при котором граждане сами определяют направление расходования средств. Какова динамика этого процесса?

 За эти годы благодаря активному участию старост, членов общественных советов и инициативных комиссий создано 10 тысяч очень нужных людям объектов общественной инфраструктуры. Вначале на поддержку инициатив жителей закладывалось 60 млн рублей. Последние годы на 500 инициативных проектов регион выделяет субсидии в сумме 460 млн. И только в 2022 году число жителей, получивших пользу от     инициативных предложений, составило более 700 тысяч человек.

 Какие проекты предлагают инициативные граждане на местах  старосты, члены общественных советов?

Областные «Законы тысячи добрых дел» позволяют проводить по «инициативам снизу» ремонт дорог, установку уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, модернизацию ЖКХ и другие работы. В 2022 году реализовано 4 проекта по ремонту общественных бань, в 2023 году планируется к реализации 7 проектов. Создаются спортивно-игровые комплексы для всей семьи, организуются рекреационные пространства, благоустраиваются мемориалы.

 Насколько население вовлечено в этот процесс и как регион поддерживает их работу?

В осуществлении местного самоуправления задействованы более 4,2 тыс. человек это 642 старосты, 2300 членов общественных советов и 1334 члена инициативных комиссий.

 Комитет постоянно совершенствует формы их поддержки: конкурсы, обучающие программы, кураторство проектов. В 2022 году в третий раз прошёл конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Победители награждены премиальными сертификатами на общую сумму 735 тысяч рублей и благодарственными письмами Губернатора области.

 Два года назад при нашем комитете был создан Проектный центр инициативного бюджетирования, который помогает в реализации проектов.

Инициативы граждан также поддерживают муниципалитеты. В 2022 году субсидия, выделенная из областного бюджета на повышение качества жизни в поселениях, была реализована на 99,99% и все заявленные проекты, сегодня стали реальностью.

 

Цифра: В Ленинградской области 205 муниципальных образований, в которых трудятся более 5  тысяч специалистов МСУ