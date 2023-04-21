У будущего мемориала в Гатчинском районе заложена капсула с землей памятных мест Донбасса

Капсулу с землей, которую собрали с Мест Памяти Донбасса и Ростова-на-Дону, опустили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«В капсуле, созданной из танкового снаряда времен Великой Отечественной войны, собрана земля с тех территорий, где проявился геноцид фашистский и сегодняшний», — отметил Александр Дрозденко.

По словам Николая Овсиенко, «развитие этого мемориала будет вестись в направлении создания полноценного музея, который станет центром поисковой работы, исторических исследований. Потому что этот мемориал будет очень трогательный — до разрыва сердца. Нужно будет приходить сюда поплакать».

В капсулу поместили землю, собранную в местах, где в 1941-1945 годы нацисты проводили массовые казни мирных жителей: мемориала «Шахта 4-4 БИС» в Донецке, где по разным подсчетам погребено от 30 до 75 тысяч жителей, убитых немецко-фашистскими захватчиками; мемориала «Не забудем. Не простим» в Луганске, где похоронено 3,5 тысячи жертв фашизма; мемориала «Непокоренные» в Краснодоне — на месте казни гитлеровцами членов молодежной подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которые наряду с партизанскими отрядами мужественно боролись с врагом, а также мемориала «Змиёвская балка» Ростова-на-Дону — место казни фашистами около 30 тысяч жителей Ростова-на-Дону.