В Год педагога и наставника в ЛГУ им. Пушкина эксперты обсудили вопросы образования детей с инвалидностью и ОВЗ

— В Ленинградской области включение детей с инвалидностью в систему образования начинается с самого раннего возраста. Сегодня в детских садах и школах региона обучается более 29 тысяч детей с различными ограничениями по здоровью. В 2022 году регион утвердил дорожную карту инклюзивного общего и дополнительного образования, а также создания специальных условий для детей с инвалидностью. Эта программа долгосрочная — до 2030 года. Кроме того, в системе образования Ленинградской области создана служба индивидуальной помощи детям с 2 месяцев до 8 лет. У нас работает сеть консультативных центров – один региональный центр и 43 центра на муниципальном уровне, — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

В рамках форума прошло расширенное заседание экспертного совета по образованию инвалидов при комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

Опытом профессионального обучения инвалидов и дальнейшего их трудоустройства поделилась директор областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко. Также на форуме были затронуты вопросы помощи детям с ОВЗ и традиции отечественной научной школы в современной сурдопедагогике.