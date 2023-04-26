Гатчина покажет байкерское кино

Фестиваль пройдет в киноконцертном зале «Победа» и соберет представителей 40 мотоклубов, мотоблогеров и профессиональных режиссеров из России, СНГ и Европы. Организатором фестиваля выступает один из крупнейших мотоклубов Северо-Запада «The Hooligans MC».

Гостей ждут рок-концерт с участием групп Bears Rock, Кора, Котлетное Бюро, Средь Серых Стен, выставка мототехники и выступление мотоспортсменов. Показы конкурсных фильмов пройдут в трех номинациях: лучшее видео от мотоклубов, лучшее видео о путешествии и лучшая профессиональная работа. Зрители смогут увидеть киноработы Павла Кобяка, Гарика Сукачёва, Сергея Сухова, MotorCity и многих других. В состав жюри фестиваля войдут актёр, режиссёр и музыкант Александр Устюгов, основатель портала «Мотобратан» Алексей Ветер, руководитель фестиваля «Балтик Ралли» Игорь Щербаков, основатель «Моторадио» Олег Капкаев, режиссер Иван Мережко, лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, тревел-блогер Сергей Сухов и другие.

С подробной информацией о фестивале можно познакомиться на странице проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/thmc_gatchina.