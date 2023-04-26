«Корюшка» спешит в Новую Ладогу

Одной из главных тем станет 80-летие прорыва блокады Ленинграда, в связи с чем, фестиваль начнется с театрализованного пролога, посвященного подвигу ладожских рыбаков, и парада рыболовецких судов на Волхове.

Посетители смогут заглянуть в «Рыбацкую деревню» и познакомиться с широким ассортиментом свежей, жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукции: от корюшки и щуки до осетра и клариевого сома. На гастрономической площадке можно будет отведать всевозможные рыбные деликатесы, а на кулинарных мастер-классах изучать тонкости жарки корюшки, приготовить рыбник, мусс из корюшки или рыбный суп.

На «Ярмарке ремесел» для гостей будут представлены изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства ручной работы от местных умельцев: от волховской росписи и киришского кружева до сувениров в виде корюшки. Самые любознательные смогут совершить прогулку по Новой Ладоге с аудио-гидом от музея имени Александра Суворова или принять участие в конкурсе рыбной ловли, а для детей будут работать аттракционы, батуты и творческие мастер-классы.

Музыкальную программу для гостей фестиваля приготовили Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» и самодеятельные коллективы из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.