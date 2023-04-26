Молодцы, хоть немного и не дотянули!
В Москве на Всероссийских соревнованиях по перетягиванию кана-та среди учащихся Ленинградскую область представляли команды юношей и девушек из Гатчинской школы № 11 – победители отборочного турнира.
В Москве 23 апреля прошли первые Всероссийские соревнования по перетягиванию каната среди обучающихся общеобразовательных учреждений (возрастная категория 15 -18 лет). Дисциплины: вес группы - 560 кг (юноши), вес группы смешанной - 520 кг (юноши, девушки), вес группы 480 кг (девушки)
Соревнуясь с чемпионами России и неоднократными победителями Всероссийских соревнований, гатчинские школьники выглядели достойно и добились достойного результата: команда девочек заняла 4 место, команда юношей – 5 место.
Спортсмены выражают огромную благодарность президенту Всероссийской федерации перетягивания каната Александру Александровичу Кузнецову и председателю Федерация перетягивания каната в Ленинградской области Виталию Александровичу Логинову - за оплату проезда команды.