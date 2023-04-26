На майские праздники — новые маршруты

«Ежегодно мы усиливаем работу транспорта в начале мая, ведь это не только время праздника и отдыха, но и разгар туристического сезона. Люди со всех регионов России хотят встретить День Победы в городе-герое, посетить памятные места Ленинградской области, связанные с героической обороной Ленинграда и Ленинградской битвой», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В числе нововведений 2023 года — новые экскурсионные маршруты на водном транспорте. В частности, с 5 мая запускается экскурсионный маршрут в Музей Прорыв и Крепость Орешек.

Движение электропоездов на Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях будет усилено в сторону Санкт-Петербурга: 29, 30 апреля и с 6 по 8 мая поезда будут работать по субботнему графику. По расписанию воскресенья электрички поедут 1 и 9 мая.

Как отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк, усиление транспортного сообщения сопряжено с переходом транспорта Ленинградской области на летний график: изменилось расписание, выделяются дополнительные подвижные составы.