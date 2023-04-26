На защите наших ценностей

Близится один из главных праздников России – День Победы. Мы чтим ветеранов Великой Отечественной войны, которые в 1945-м освободили нашу страну, Европу и победили нацизм. С благодарностью к поколению победителей и современным защитникам мы надеваем Георгиевскую ленту.

Начиная с этого года законодательно закреплён новый статус Георгиевской ленты. Она признана одним из символов воинской славы России. Теперь за её публичное осквернение предусмотрена ответственность.

Автором инициативы стала депутат Государственной Думы от Ленинградской области Ольга Занко. Именно под её руководством тысячи добровольцев Всероссийского движения «Волонтёры Победы» помогают ветеранам, заботятся о памятных местах и раздают жителям нашей страны и нашего региона Георгиевские ленты.





– Георгиевская лента – это символ, который объединяет миллионы жителей России. И значение этого символа за последние несколько лет стало шире. Если раньше оно было связано с Победой в Великой Отечественной войне, то сегодня Георгиевская лента – это гордость и уважение к подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды. Это гордость и за наших бойцов, которые сейчас с Георгиевскими лентами на форме борются с неонацизмом на Украине. И этого символа боятся за рубежом, ведь не просто так ряд государств приняли законы, запрещающие ношение Георгиевской ленты. Поэтому нам было так важно защитить наш символ единства и связи поколений, – подчеркнула Занко.

Что теперь можно делать, а что нельзя? После принятия закона один из самых частых вопросов: можно ли носить ленты на сумке или антенне автомобиля?

Здесь очень важен мотив. За то, что лента выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет. Но если, например, гражданин публично растоптал ленту или разместил её вместе с портретом нацистского преступника, записал это на видео и выложил в соцсети — это правонарушение и за него предусмотрена ответственность.

– Мы призываем относиться к Георгиевской ленте с уважением. Если лента запачкалась, замените её. В этом вам всегда помогут наши добровольцы. Если вы хотите разместить Георгиевскую ленту на машине, то лучше это сделать внутри, например, на зеркало – так она дольше сохранится в достойном, опрятном виде. А самое лучшее место для Георгиевской ленты – слева, на груди, рядом с сердцем, – рассказала Занко.