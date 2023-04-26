Восстановление ДОТа в деревне Романовка
Военно-патриотический клуб «Рубеж» уже не первый год занимается восстановлением ДОТов на территории Веревского поселения Гатчинского района. В этом году продолжаются работы на пехотной позиции ДОТа Ва-8 в деревне Романовка.
Необходимо восстановить 30 метров пехотной траншеи, 2 стрелковые ячейки и жилой блиндаж. «Рубеж» искал помощников, так как силами ребят клуба сделать это трудно и долго.
На эту просьбу откликнулись волонтеры молодежного движения Gatchina 47, ведь им уже не впервой заниматься подобной деятельностью. В прошлом году своими силами ребята облагородили памятники в Пижме и Суйде, ДОТ в Малых Колпанах, а также памятник русской певице Любови Кармалиной в Кобрино. Помимо этого, команда Gatchina 47 поздравила ветеранов накануне Дня Победы и детей из Сиверского детского дома в честь Дня России, участвует в акциях сбора раздельного мусора и помогает приюту «Теремок».
В этот раз в деревне Романовка активисты убрали старые деревянные настилы и борта, ступени, углубили траншею и покрасили дверь. Работы еще не окончены, но совместными усилиями скоро все будет готово.
Приглашаем активистов и неравнодушных жителей присоединиться к волонтерскому молодежному движению, чтобы творить добро и сохранять историческую память вместе. Наша страница ВКонтакте: https://vk.com/gatchina_47club
Виктория Ляпочкина