Восстановление ДОТа в деревне Романовка

Необходимо восстановить 30 метров пехотной траншеи, 2 стрелковые ячейки и жилой блиндаж. «Рубеж» искал помощников, так как силами ребят клуба сделать это трудно и долго.

На эту просьбу откликнулись волонтеры молодежного движения Gatchina 47, ведь им уже не впервой заниматься подобной деятельностью. В прошлом году своими силами ребята облагородили памятники в Пижме и Суйде, ДОТ в Малых Колпанах, а также памятник русской певице Любови Кармалиной в Кобрино. Помимо этого, команда Gatchina 47 поздравила ветеранов накануне Дня Победы и детей из Сиверского детского дома в честь Дня России, участвует в акциях сбора раздельного мусора и помогает приюту «Теремок».

В этот раз в деревне Романовка активисты убрали старые деревянные настилы и борта, ступени, углубили траншею и покрасили дверь. Работы еще не окончены, но совместными усилиями скоро все будет готово.

Приглашаем активистов и неравнодушных жителей присоединиться к волонтерскому молодежному движению, чтобы творить добро и сохранять историческую память вместе. Наша страница ВКонтакте: https://vk.com/gatchina_47club

Виктория Ляпочкина





